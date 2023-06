L’ex calciatore della Roma, Francesco Totti, ha detto la sua sulla Finale di Champions League tra Manchester City ed Inter

Nel corso del prepartita della Finale di Champions League tra Manchester City ed Inter, anche Francesco Totti ha voluto dire la sua. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

NOTTE MAGICA? –: «La notte magica la gioca l’Inter, noi siamo qui da spettatori. Speriamo che almeno un’italiana su tre riesca a portare a casa il trofeo. Partita difficile, ma penso che l’Inter possa fare la sua bella figura».

COME SI BATTE GUARDIOLA? –: «Si tratta di una delle squadre più forti al mondo, quindi è difficile. Vanno trovati gli spazi, c’è da fare la partita».

LAUTARO? –: «C’è poco da dire, parliamo di un grandissimo campione a livello internazionale. Stagione stratosferica, speriamo stasera possa continuare. I giocatori chiave? Barella per l’Inter e De Bruyne per il City».

Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset.

SI TIFA INTER? –: «Speriamo tutti nell’Inter, unica rimasta nella competizione e più importante. Tifiamo tutti per la squadra italiana. Sbilanciamento tra le due squadre? Sulla carta il Manchester City è favorita ma l’Inter per arrivare fino a qui ha fatto un percorso stratosferico, è una squadra a cui si fa fatica a segnare e può fare gol in ogni momento. È una gara secca e noi siamo dietro a loro, tifiamo per loro».

IN COSA NON BISOGNA SBAGLIARE? –: «Non deve sbilanciarsi. Se dai campo al Manchester diventa devastante con chi ha davanti e poi Haaland appena tocca fa gol. Bisogna stare attenti su tutti i fronti. È una gara secca, bisogna essere bravi a gestire palla e ripartire al momento giusto».

GREALISH MI SOMIGLIA? –: «Per i capelli, forse. Un grandissimo giocatore, salta l’uomo quando vuole e bisogna starci attenti. I miei erano altri tempi. Se manca un 10? Al City meno, per come gioca Pep sono tutti 10, pure il portiere».

