Mirante ha parlato nel post-partita di Milan Cagliari a SkySport, sfida valida per l’ottavo di finale di Coppa Italia.

PAROLE – «Ho alzato l’età media in modo spaventoso. Ci voleva esperienza e sono contento che il mister abbia deciso di schierarmi. L’emozione è quella che mi tiene in vita e che mi fa venire voglia di giocare ancora».

GIOVANI – «I giovani hanno dato buone risposte. Siamo un po’ corti a causa degli infortuni e sono fondamentali i ragazzi».

PIOLI – «Il mister ha pensato bene ad affidarsi a una squadra sperimentale che però dava garanzie. Theo, Adli, Calabria sono giocatori che ti danno esperienza. Era giusto far giocare alcuni ragazzi che meritano di giocare e avere minuti. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo importante. Theo è un giocatore incredibile, con qualità fisiche e mentali assurde. Credo che come esterno sia uno dei migliori al mondo, lui è capace di fare tutto».

SULLA PARATA – «Ho fatto una parata ha richiesto dei riflessi perché stavo recuperano la posizione. Sono stato bravo e fortunato, era una situazione che poteva cambiare la partita. Sui calci piazzati abbiamo sofferto poco e nulla. Dispiace per il gol preso, essendo portiere. L’importante oggi era passare il turno».

GIOVANI IN CAMPO – «Simic e Chaka si allenano con noi dall’inizio della stagione, sono giocatori che hanno bisogno di giocare. Jimenez ha grande qualità, corsa, piede e forza fisica. Ha grande potenziale, se poi c’è l’occasione di giocare partite importanti come stasera rispondono alla grande con personalità. Bravi i giovani e brava la società a pescarli».

