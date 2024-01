Sabatini ha parlato nel post-partita della sfida tra Milan e Cagliari: tutte le dichiarazioni

Sabatini ha parlato nel post-partita di Milan Cagliari, sfida valida per l’ottavo di finale di Coppa Italia.

PAROLE – «Gli ultimi palloni toccati in Coppa Italia da Jovic furono contro l’Inter in Finale di Coppa Italia dove non riuscì a segnare. Questi due gol li ha riscossi questa sera dopo aver però sbagliato».

