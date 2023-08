Miretti e non solo: la Salernitana aspetta due rinforzi dalla Juve. I dettagli e gli aggiornamenti di mercato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Salernitana attende il via libero definitivo dalla Juve per Miretti e Facundo Gonzalez. Contatti continui tra i due club in queste ore.

Il club campano, oltre al centrocampista, dovrebbe avere in prestito anche il neo acquisto classe 2003 dei bianconeri per la difesa.

