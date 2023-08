Su calciomercato.com, Padovan si è espresso così sulla nuova Juve di Allegri.

PADOVAN – «Allegri parte in ritardo. Ma la sua volontà è certamente un segnale. Costruire dal basso significa ottenere la superiorità numerica a centrocampo e sprigionare il contropiede in campo quasi aperto. A meno che, alla Juve, non arrivi davvero Lukaku. In quel caso, la tentazione del lancio per i suoi scatti o la difesa della palla, sarà più forte della volontà di rinnovarsi».

The post Padovan sicuro: «Allegri vuole costruire dal basso, ma se arriva Lukaku…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG