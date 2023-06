Missori, niente Juventus Next Gen: l’ormai ex obiettivo dei bianconeri vola al Sassuolo insieme a Volpato

È fatta per il trasferimento di Missori e Volpato dalla Roma al Sassuolo. L’incontro tra Tiago Pinto, Carnevali e Rossi ha portato alla fumata bianca.

Trovato l’accordo per la cessione di Cristian Volpato e Filippo Missori al club neroverde per 10 milioni di euro totali. Per Missori sfuma così l’ipotesi Juventus Next Gen.

The post Missori, niente Juventus Next Gen: vola al Sassuolo insieme a Volpato appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG