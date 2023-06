Beppe Bergomi, a Sky Sport, ha commentato così la permanenza alla Juve di Adrien Rabiot.

BERGOMI – «È una notizia straordinaria, mi è sempre piaciuto e non mi capacitavo quando non riusciva a fare le prestazioni in quegli anni difficili, però è un ragazzo dl 1.90cm, veloce, con cambio di passo e se la Juve lo avesse perso, avrebbe dovuto ricostruire il centrocampo, ora può pensare in grande. Partendo da Rabiot, parte bene».

