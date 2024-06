Le condizioni del centrocampista sardo non sono del tutto chiare e si fa un gran parlare di ciò quando mancano meno di 10 giorni all’inizio dell’Europeo.

Nicolò Barella ha disputato un’ottima stagione all’Inter come del resto tutta la squadra, si è consacrato come vicecapitano, ha limitato goal e assist ma aumentato il suo apporto alla squadra che già era molto molto generoso.

La situazione

Tutti conoscono il suo dare l’anima in campo, un fattore che spesso lo esponeva a comportamenti non proprio idilliaci, soprattutto in termini di proteste. La nazionale italiana in questi giorni si sta preparando ad Euro 2024 che inizia il 14 giugno, l’Italia gioca il 15 contro l’Albania di Asllani. Prima però ci sono 2 amichevoli, una già disputata con la Turchia ed una con la Bosnia: Barella non ci sarà per via di un affaticamento muscolare. Spalletti qualche giorno fa aveva minimizzato definendola una cosa di un paio di giorni ma così non è stato; l’interista comunque dovrebbe recuperare per la prima gara ufficiale anche se lo stesso Calhanoglu si era detto un po’ preoccupato in un’intervista.

C’entra l’Inter?

La Gazzetta dello Sport sostiene che la causa “involontaria” dell’infortunio dell’ex Cagliari possa avere a che fare col timing della vittoria dello Scudetto. L’Inter ha vinto matematicamente il campionato il 22 aprile e poi ovviamente ha “tirato un po’ i remi in barca”: in nazionale Spalletti ed il suo staff hanno alzato i ritmi e questo probabilmente può aver inciso sulle condizioni del centrocampista.

