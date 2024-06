Una delle esigenze del prossimo mercato estivo nerazzurro è trovare un nuovo secondo portiere che in futuro possa anche diventare titolare.

L’Inter molto probabilmente non riscatterà Emil Audero dalla Sampdoria nonostante il suo rendimento, per quel poco che è stato chiamato in causa, sia stato apprezzato.

Il piano

L’idea dei dirigenti è quella di cercare un profilo più futuribile dell’italo-indonesiano perché Yann Sommer ha 35 anni e non è eterno: lo svizzero probabilmente sarà il titolare anche nella prossima stagione ma al momento non si è mai parlato di un rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. L’Inter è da tempo sulle tracce di Bento Krepski dell’Athletico Paranaense che è tuttora il primo obiettivo per la prossima stagione: il brasiliano costa tra i 15 ed i 20 milioni di euro e gradirebbe essere nerazzurro ma su di lui potrebbe scatenarsi un’asta con squadre della Premier.

Bento Krepski

Le alternative

Ecco perché negli ultimi giorni vengono accostati anche altri portieri al club nerazzurro: si era parlato di Josep Martinez del Genoa, che comunque ha un costo molto alto, mentre ieri, come riporta Sky Sport è spuntato anche Maduka Okoye. Classe 1999 dell’Udinese, a metà dell’ultima stagione ha preso il posto da titolare a danno di Silvestri: nella gara di ritorno contro l’Inter ha fatto due interventi prodigiosi su Lautaro Martinez prima però di generare il rigore poi trasformato da Calhanoglu. Il tedesco ha mantenuto per 5 volte la porta inviolata su 22 presenze; non viene menzionato il costo del suo cartellino.

