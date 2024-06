L’ex difensore dell’Inter Milan Skriniar ha fatto un resoconto della sua prima stagione francese.

L’Equipe ha intervistato Milan Skriniar che nella prima stagione al Paris Saint Germain è stato condizionato da un paio di infortuni. “Il medico mi ha detto che probabilmente sarei stato fuori per 4 mesi. Finalmente sono riuscito a rientrare dopo 3. Ho lavorato molto per arrivare il più velocemente possibile, per rimettermi in forma e aiutare la squadra. Non è stato facile ma oggi posso dire che mi sento molto bene“.

Il bilancio del primo anno al PSG

“Per la mia prima stagione, vincere tre titoli e giocare una semifinale di Champions League è fantastico. Dopo tutti, anche i giocatori, speravamo di giocare la finale di Champions League. Penso che avremmo meritato qualcosa di più contro il Dortmund perché siamo stati sfortunati. È il calcio, a volte serve un po’ di fortuna”.

Milan Skriniar

L’arrivo a Parigi

“Quando ho firmato tornavo dall’infortunio alla schiena con l’Inter, ho fatto tutta la preparazione e ho potuto giocare le prime partite dopo la preparazione. Per sei mesi ho giocato quasi tutte le partite, ero felice e ho acquisito fiducia. Poi ho avuto un infortunio alla caviglia, che mi ha tenuto fuori per 3 mesi. È difficile tornare, soprattutto in una squadra come il PSG dove la concorrenza è fortissima in tutti i ruoli. Non ero pronto al 100% per giocare quando ho ricominciato. La mia prima partita è stata bella, la seconda meno ma alla fine sono soddisfatto, ho giocato in una delle migliori squadre d’Europa e ho giocato 32 partite di cui 24 in Ligue 1 su 34”.

Il confronto

“La Serie A è più tattica, in difesa sono più compatti. In Francia è più fisico e le partite si giocano a ritmi più alti”.

L’articolo Skriniar: “Soddisfatto della prima stagione in Francia anche se venivo da un infortunio con l’Inter, ecco la differenza con la Serie A” proviene da Notizie Inter.

