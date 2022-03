Continuano i malumori di Cristiano Ronaldo al Manchester United: il portoghese non è stato convocato e non ha seguito la gara in Inghilterra.

Cristiano Ronaldo non era stato convocato per la gara contro i cugini del Manchester City poi persa dallo United 4-1 ufficialmente per infortunio. La sua non convocazione aveva subito fatto scalpore, l’allenatore Ralf Rangnick aveva detto in conferenza stampa che il numero 7 era infortunato.

Ralf Rangnick

“Devo credere al mio staff. Venerdì e sabato il mio medico mi ha detto che Ronaldo non poteva assolutamente allenarsi” le parole del tecnico; ma la sorella dell’ex Juve ha messo like su Instagram ad un account che riteneva Ronaldo essere stato escluso solo per ragioni tattiche. A condire il tutto c’è anche l’indiscrezione del The Athletic che crede che Ronaldo sia andato in Portogallo per curarsi.

