Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan non dà la squadra già in finale di Champions League.

L’autore del definitivo 0-2 Henrikh Mkhitaryan ha detto la sua su Milan-Inter a Prime Video. “Già dopo Benfica avevamo grande voglia di vincere questa partita. Nel secondo tempo abbiamo gestito, un grande merito ai miei compagni che hanno fatto un grande lavoro“.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

“Non è ancora finita, la settimana prossima giocheremo in casa e ci aspetta una grande battaglia. Qualche gol in più? Sarebbe stato bello qualche gol in più, le occasioni le abbiamo avute. speriamo di segnare alla prossima partita. Non dobbiamo pensare alla finale, dobbiamo essere concentrati sulla prossima. Man of the match? Merito dei miei compagni“.

L’articolo Mkhitaryan: “Abbiamo fatto un grande lavoro ma non è ancora finita” proviene da Notizie Inter.

