Tramite la Bobo TV, l’ex attaccante Antonio Cassano ha detto la sua opinione su quello che è stato il derby Milan-Inter di Champions

L’ex attaccante nerazzurro Antonio Cassano sulla vittoria dell’Inter contro il Milan.

LE PAROLE – «Non c’è mai stata partita, l’Inter era favorita e anche più forte visto il momento. Si è visto un abisso clamoroso nella qualità, nella personalità, nell’esperienza, in tutto: l’Inter ha stradominato tutto. Io avevo l’impressione il Milan non avesse armi per far nulla: si appoggia solo su Leao e se tu glielo togli, il Milan è lineare. Dzeko e Lautaro hanno scherzato Kjaer e Tomori, Calabria e Theo sono stati asfaltati. Strada per i rossoneri in salita».

