L’autore del primo goal della gara Edin Dzeko commenta così il derby di andata delle semifinali.

Prime Video ha intervistato Edin Dzeko al termine di Milan-Inter; ecco le sue parole anche sul rinnovo. “Mi sento bene, questo è importante. Mi sentivo più fresco perché ho riposato tre giorni fa”.

Matthijs De Ligt-Edin Dzeko

“Tutta la squadra era molto carica, non succede ogni anno che giochi la semifinale di Champions e un derby. L’abbiamo preparata bene, eravamo tutti concentrati, dal 1′ fino all’ultimo. Ogni tanto non arrivano i gol e si parla solo di questo, io do tanto di più, non solo gol. Sono sempre contento anche quando non faccio gol. Oggi ho fatto un lavoro per la squadra che in queste partite ci vuole. Rinnovo? Devi chiedere alla società, dipende da loro”.

