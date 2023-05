La situazione in casa Inter di Mkhitaryan e Calhanoglu ad Appiano Gentile dopo la vittoria con il Milan: con tanto di selfie

Come dopo ogni partita in casa Inter, chi gioca fa solo recupero ad Appiano Gentile, mentre chi non ha giocato si allena: l’occasione perfetta per ricaricare le batterie.

Su tutti Mkhitaryan e Calhanoglu, che su Instagram hanno pubblicato una foto del loro relax dopo la vittoria del derby contro il Milan.

L’articolo Recupero post Milan-Inter: il selfie tra Mkhitaryan e Calhanoglu – FOTO proviene da Inter News 24.

