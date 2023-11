Henrikh Mkhitaryan è una delle colonne portati dell’Inter di Simone Inzaghi: l’armeno finora non ha saltato nemmeno una partita

L’età sulla carta d’identità è solo un numero, peraltro poco credibile guardando le prestazioni offerta da Hernikh Mkhitaryan. Simone Inzaghi non vuole mai rinunciare a lui, e non lo farà nemmeno per Juve Inter.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’armeno ad oggi ha giocato 16 partite su 16 partite, cominciando soltanto una volta dalla panchina. Essendosi ritirato dalla nazionale dell’Armenia, sfrutta la sosta per ricaricare le pile: al rientro dopo le soste finora è sempre stato decisivo (contro Milan e Torino). Vorrà ripetersi anche domenica contro i bianconeri.

L’articolo Mkhitaryan l’imprescindibile: punta a fare 17 su 17 con la Juve. Il dato proviene da Inter News 24.

