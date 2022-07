Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan motiva così la sua scelta di lasciare la Roma per scegliere la squadra nerazzurra.

Henrikh Mkhitaryan è stato intervistato da DAZN e ha parlato anche del rapporto con Lukaku. “Come sono stato accolto dal gruppo? Ho sentito tanto Dzeko, Lukaku e Darmian, con cui avevo già giocato. Mi hanno raccontato tanto. Ho scelto l’Inter, mi spiace aver lasciato Roma, ma il calcio cambia velocemente e io voglio ancora vincere”.

Henrikh Mkhitaryan Kristjan Asllani

“Mourinho e la Roma hanno provato in tutti i modi a convincermi, è vero, ma per me essere all’Inter è stata la decisione migliore. Loro hanno preso Dybala e sono molto contento. Lukaku? Abbiamo avuto 6 mesi a Manchester dove siamo stati molto bene in campo e ci ritroviamo anche qui. L’ho trovato più forte. A volte scherziamo, lui allenava la Lazio e io giocavo nella Roma. Albano al matrimonio? È stato un regalo, mi ha fatto molto piacere, tutti lo conoscono. Per me “Felicità” è una canzone particolare”.

