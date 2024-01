Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, parla degli obiettivi stagionali dei nerazzurri, sfidando Juve e Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Henrikh Mkhitaryan si esprime così riguardo la lotta scudetto tra Inter e Juve, mandando un messaggio ai rivali bianconeri ma anche al Milan.

INTER E JUVE PER LO SCUDETTO – «Ci sono 20 partite, è invece una corsa a tappe in cui si gioca sempre contro squadre diverse, non solo contro la Juve. Sta lì la differenza, nella costanza in ogni sfida settimana dopo settimana. L’obiettivo per noi è chiaro, sin dall’inizio: è la seconda stella».

JUVE – «È una strategia, vogliono mettere pressione su noi e il Milan, ma anche loro puntano al titolo: ognuno fa il suo gioco e vedremo alla fine…».

CAMPIONATO ITALIANO SOTTOVALUTATO – «Ha ragione, non capisco perché succeda. Già dalla prima partita giocata in Italia, Roma-Sassuolo, mi ha colpito la qualità. E anche i calciatori sono sottovalutati ingiustamente: qua c’è gente forte, dobbiamo essere fieri del movimento».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE.

