Biglietti Milan-Atalanta: già superata quota 50mila tagliandi venduti per la sfida in Coppa Italia: aperto il terzo anello

Come appreso dalla nostra redazione, è stata già superato quota 50mila biglietti venduti per la sfida di mercoledì in Coppa Italia tra Milan e Atalanta.

Il club rossonero, a fronte di questo dato, ha deciso di aprire anche il terzo anello.

