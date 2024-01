Andrea Barzagli, ex difensore e attuale opinionista, ha bacchettato Rafael Leao, esterno del Milan: le sue dichiarazioni

Ospite a DAZN, Andrea Barzagli ha parlato così di Rafael Leao:

PAROLE – «Io non accetto che, per tutti gli appassionati di calcio, chiunque giochi in qualsiasi serie, non accetto che per un giocatore del genere si continui a dire: “Eh ma se sorride, se sta bene…”. Un giocatore del genere deve migliorare ogni anno, deve essere determinante, deve fare la differenza. Se hai quelle qualità lì, non esiste più il “potrei”. Mi metto lì, miglioro, divento decisivo, e divento il numero uno, non a chiacchiere. Lo faccio perché ho le possibilità. Non esiste vedere giocatori talentuosi che giocano e… “sì, potrei fare di più ma mi diverto”. Non esiste, mi alleno. Leao quest’anno, al di là delle piccole difficoltà che ha avuto il Milan, anche se è stato fuori un mese, deve far vedere in qualcosa che è diverso dagli altri, perché lo è. E non solo nelle qualità, anche come leadership, come tutto. Crescere come giocatore, perché è di un altro livello. Non basta più la sgasata e l’assist, se vuoi diventare il numero uno non basta più. Ne ho visti tanti e se sento “eh ma lui”, lui cosa Se non ti metti e non hai la testa per farlo, rimani così».

