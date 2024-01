Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha difeso Stefano Pioli, tecnico del Milan, dalle tante critiche ricevute quest’anno

Ospite a Pressing, Riccardo Trevisani ha difeso così Stefano Pioli, tecnico del Milan:

PAROLE – «Se Pioli è trattato male? Sì, Pioli è trattato male! Pioli ha 39 punti, è uscito da un girone di Champions che abbiamo detto tutti fosse il più difficile degli 8, con un rigore regalato al PSG brutto come la fame e 2 errori di Maignan contro il Borussia Dortmund ancora più brutti. Pioli ha fatto degli errori? Si. Pioli ha delle responsabilità sugli infortuni? Sì. Ma quello che ho letto e sentito in giro è scandaloso. E’ una cosa che non esiste proprio perché negli ultimi 3 anni ha riportato il Milan in Champions, ha vinto lo scudetto ed arrivato tra le prime quattro in Champions. Quando è arrivato secondo non aveva la seconda rosa, quando è arrivato primo non aveva la prima rosa e quando è arrivato tra le prime quattro della Champions League non era tra le prime 4 rose d’Europa. Quindi Pioli ha sempre fatto di più. Forse siamo stati abituati troppo bene e quindi adesso lo criticano. Quest’anno il Milan può fare media 80 punti, il Milan vale più di 80 punti? Con tutti gli infortuni che ha avuto? Io non penso».

