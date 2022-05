La Lazio sta perfezionando l’acquisto di Marcos Antonio dallo Shakhtar Donetsk per una cifra vicina ai 10 milioni.

Sky Sport riporta che la Lazio ha trovato il sostituto di Lucas Leiva, centrocampista in scadenza e a cui non verrà rinnovato il contratto.

Maurizio Sarri

Si tratta di Marcos Antonio, brasiliano classe 2000 dello Shakhtar Donetsk, il suo ruolo è principalmente quello di regista, ma si si disimpegna bene anche come mezzala e come trequartista. Dotato di buona tecnica ma non di gran fisico, è alto 166 centimetri; con la squadra ucraina vanta 9 goal in 101 presenze e tanta esperienza in campo europeo. C’è un accordo verbale tra i due club per un trasferimento a titolo definitivo dal valore di 8 milioni più 2 di bonus.

