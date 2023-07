La netta vittoria per 5-0 delle giapponesi nell’esordio Mondiale contro lo Zambia. Tutti i dettagli sulla partita

Inizia come meglio non poteva il Mondiale Femminile del Giappone. La formazione nipponica si è infatti imposta per ben 5-0 contro lo Zambia. A segno Tanaka, Endo, Ueki e la doppietta di Miyazawa.

Lo Zambia ha anche dovuto concludere la partita in 10 uomini per l’espulsione di Musonda al 97esimo minuto. Il Giappone conquista così i suoi primi 3 punti nel girone raggiungendo la Spagna.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG