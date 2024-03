Mondiale per Club: sfida tra Juve, Lazio e Napoli per qualificarsi: ecco come funziona il ranking e le possibilità delle tre italiane

Il 15 giugno 2025 negli Stati Uniti inizierà il nuovo mondiale per club della FIFA. Una competizione aperta a 32 squadre – formula coi gironi e poi ad eliminazione diretta, che vedrà la partecipazione di 4 squadre africane, 4 asiatiche, una della Oceania, 4 dal Nord America 6 da quella del Sud, una del paese ospitante e poi 12 europee. Al momento tra le squadre con il posto assicurato tra le italiane c’è l’Inter, mentre Juve, Napoli e Lazio si giocano lo slot per la partecipazione.

Per questa edizione, come riporta Tuttosport, per le squadre europee varrà ancora il ranking della UEFA per la qualificazione al mondiale per club. I criteri del ranking UEFA al momento prevedono una distribuzione dei punteggi che corrisponde a: «2 punti per una vittoria, 1 punto per il pareggio, 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi, 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale, 1 punto per l’avanzamento a ogni fase successiva della competizione» nel corso delle ultime tre stagioni, mentre per le edizioni future la metodologia sarà: «3 punti per la vittoria 1 punto per il pareggio 3 punti per i progressi in ogni fase della competizione».

Rimanendo con i criteri della UEFA in questa edizione, ci sono tre squadre italiane che possono ancora ambire ad un posto nel nuovo mondiale per club: mentre per la Lazio l’unico modo di entrare tra le prime 12 del ranking è vincere la Champions, il discorso cambia per Juve e Napoli, che si giocano uno dei 12 posti disponibili. Il Napoli, per sperare nel pareggio, dovrà superare l’ottavo di finale contro il Barcellona. A quel punto la squadra campana avrebbe due punti in meno dei bianconeri, ma con la possibilità di ottenerli nei quarti. In caso di pareggio nel ranking verrà presa in considerazione il miglior piazzamento negli ultimi tre anni, che sorriderebbe alla squadra di Calzona, visto il quarto di finale raggiunto lo scorso anno (meglio degli ottavi di finale raggiunti dalla Juve nel 2021/2022 contro il Villarreal).

