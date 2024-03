Serie B, la prossima giornata ci sarà lo scontro diretto tra Cremonese e Como: in palio il ruolo di anti-Parma

Parma 59, Cremonese 53 e Como 52: la classifica di Serie B, quando mancano 10 giorni, dice che c’è una squadra salda al comando, che da tempo è leader e tutto lascia intendere che lo possa essere anche alla fine. Le due principali inseguitrici stanno facendo molto bene e sabato si confronteranno in un match in casa della seconda. La Gazzetta dello Sport oggi propone i tre temi della sfida.

1) La qualità. «Due rose di altissimo livello, formate in estate con continuità rispetto al passato (rappresentata dai capitani Castagnetti e Bellemo), e irrobustite notevolmente a gennaio. Le proprietà non hanno badato a spese nelle due sessioni di mercato».

2) La rosa. «Avere rose così corpose, consente di assorbire con più disinvoltura le assenze. Il turnover è la normalità per Cremonese e Como, che cambiano gli addendi con gli stessi risultati».

3) La mentalità. «Vincere non è una cosa per tutti. Non basta essere forti, bisogna avere anche una mentalità adeguata. Da questo punto di vista la Cremonese sembra più scafata, visto che diversi suoi giocatori erano in rosa anche nella promozione di due anni fa»

