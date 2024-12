Lo svolgimento della competizione è ancora lontano nel tempo ma la FIFA ha comunque svelato gli orari ufficiali dei match del torneo. L’emozione creata dall’annuncio ufficiale della FIFA riguardo ai dettagli della prima edizione del Mondiale per Club allargato, che vedrà il suo svolgimento negli Stati Uniti, è palpabile. Questo torneo, in rampa di lancio per il prossimo anno, promette di portare una ventata di novità ed entusiasmo nel mondo del calcio, garantendo incontri internazionali di altissimo livello. Gli avversari dei nerazzurri L’Inter, dopo essere stata piazzata nel gruppo E tramite sorteggio, conosce ora i suoi avversari per la fase a gironi del torneo. L’esordio vedrà i nerazzurri opporsi al Monterrey, squadra di spicco del Messico, successivamente incontreranno i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, per poi concludere la fase a gironi contro la squadra argentina del River Plate. Come vedere tutte le partite DAZN trasmetterà in chiaro e quindi gratis tutte le […]

