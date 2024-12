I nerazzurri hanno liquidato i ducali ieri nel tardo pomeriggio di San Siro ma non sono arrivate solo buone notizie. Nel cuore della partita contro il Parma, l’Inter ha dovuto fare i conti con un imprevisto che ha visto protagonista uno dei suoi difensori più affidabili: Alessandro Bastoni. Il giocatore ha dovuto anticipare il suo ritorno in panchina su decisione dell’allenatore Simone Inzaghi. La sostituzione con Darmian non è stata dettata da mere esigenze di turnover. La situazione L’Inter affronterà già martedì sera il Bayer Leverkusen campione di Germania in casa sua. Inzaghi non ha fatto calcoli ieri se non a risultato messo relativamente in ghiaccio: per la gara di Champions League è sicuramente out Pavard ed ancora in dubbio Acerbi, quindi la situazione in difesa non è delle migliori. Il cambio Durante il match di ieri, al 74esimo minuto, un cambio ha attirato l’attenzione: Alessandro Bastoni ha lasciato il […]

