Chiaro che una delle pretendenti al titolo Mondiale è la Francia di Mbappé e Benzema, ma il centrocampo è molto giovane.

La Francia si pone come una delle candidate principali per la vittoria del titolo del Mondiale di Qatar 2022. La formazione dovrebbe essere Lloris in porta, difesa a tre con Saliba, Varane e Lucas Hernandez. Esterni a tutta fascia con Pavard e Theo Hernandez. Centrocampo con Tchouameni e Rabiot. Davanti il tridente delle meraviglie Mbappé, Benzema e Griezmann.

Sono questi i convocati della Francia: PORTIERI: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes). DIFENSORI: L. Hernandez (Bayern Monaco), T. Hernandez (Milan), Disasi (Monaco), Konatè (Liverpool), Koundè (Barcellona), Pavard (Bayern Monaco), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco), Varane (Manchester United).

La mediana e le punte: CENTROCAMPISTI: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi (Marsiglia), Rabiot (Juventus), Tchouameni (Real Madrid), Veretout (Marsiglia). ATTACCANTI: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern Monaco), Dembele (Barcellona), Giroud (Milan), Griezmann (Atletico Madrid), Mbappé (Psg), Kolo Muani (Eintracht Francoforte).

