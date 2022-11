La Spagna arriva con tanti giovani al Mondiale di Qatar 2022, ecco le stelle tra Pedri, Gavi e Ansu Fati oltre Morata.

Spagna che arriva al Mondiale per tentare di arrivare fino alla finalissima di metà dicembre. La formazione titolare dovrebbe prevedere Unai Simon in porta. Difesa con Carvajal, Laporte, Pau Torres e Jordi Alba. Mediana con Busquets, Gavi e Pedri in salta tutta catalana. Davanti Ansu Fati e Ferran Torres supportano Morata.

Sono questi i convocati della Spagna per il Mondiale: Portieri: Raya (Brentford), Sanchez (Brighton), Unai Simon (Athletic Bilbao); Difensori: Jordi Alba (Barcellona), Azpilicueta (Chelsea), Balde (Barcellona), Carvajal (Real Madrid), Garcia (Barcellona), Guillamón (Valencia), Laporte (Manchester City), Torres (Villarreal);

Mediani e punte: Centrocampisti: Busquets (Barcellona), Gavi (Barcellona), Koke (Atletico Madrid), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedri (Barcellona), Rodri (Manchester City), Soler (PSG); Attaccanti: Asensio (Real Madrid), Ansu Fati (Barcellona), Morata (Atletico Madrid), Dani Olmo (Lipsia), Yeremi Pino (Villarreal), Sarabia (PSG), Ferran Torres (Barcellona), Nico Williams (Athletic Bilbao).

