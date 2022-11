Le parole di Tiago Pinto al Thinking Football Summit: «In Italia si parla sempre di mercato, Ronaldo non è mai stato un obiettivo»

Tiago Pinto era presente ad Oporto per il Thinking Football Summit. Di seguito le sue parole sulla Roma e il mercato.

ROMA – «Quando il club è stato acquistato si trovava in un momento difficile, dovendo sottostare alle regole stringenti del Fair Play Finanziario. Abbiamo dovuto operare una rivoluzione, riducendo il monte ingaggi e al contempo migliorando la qualità della rosa».

MERCATO E TENTAZIONE CR7 – «Una delle cose che più mi infastidiscono dell’Italia è che si parla sempre di mercato. In Portogallo lo si fa soltanto quando la sessione è aperta. Per noi non Ronaldo non ha mai rappresentato un’opportunità: la notizia non ha mai avuto fondamento».

L’articolo Tiago Pinto: «In Italia si parla sempre di mercato, mai cercato CR7» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG