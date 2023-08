Il tecnico della Juventus Women, Joe Montemurro, ha presentato ai microfoni di Juventus TV la nuova stagione alle porte. Le sue parole verso il Trofeo Gamper col Barcellona.

RIPRESA – «L’umore è positivo, le ragazze sono felici di tornare. È stata una pausa abbastanza lunga e meritata, c’è un bel umore. La ripartenza è stata molto positiva».

MERCATO – «I profili cercati portano avanti il nostro gioco. Abbiamo inserito il carattere giusto, quello juventino. È stata una campagna acquisti ben studiata l’anno scorso per il futuro. Abbiamo fatto acquisti importanti, ma sostenibili per andare avanti. Secondo me questa campagna è stata molto importante».

NUOVI ARRIVI – «Hanno l’età giusta per la loro crescita, sono pronte per fare il salto nelle partite importanti e nelle squadre importanti. Se parliamo di Palis, Garbino e Cascarino sono state in squadre importanti ma ora sono pronte al salto definitivo. Sono giocatrici di grande tecnica con grande carattere e voglia di andare avanti e crescere».

OBIETTIVI NUOVA STAGIONE – «Ci prepariamo per fare meglio. Per me è molto importante il modo in cui giochiamo: tenere sempre alto il valore della Juve, giocare un calcio che piaccia al pubblico e dia spettacolo. Speriamo di essere al top in Italia e tra i primi otto in Europa. Vedo che ci sarà un bel divertimento».

BARCELLONA – «Loro sono campionesse d’Europa e del mondo. Sono i migliori queste sono le sfide che mi piacciono, ci fanno capire dove siamo. Importanti per la nostra crescita, come staff e come gruppo, per capire cosa fanno i migliori. Da loro possiamo imparare anche per capire dove siamo come livello. Loro sono più avanti, hanno già giocato e hanno rosa ampia. Noi abbiamo lavorato su due o tre concetti e li usiamo per crescere».

GRUPPO – «La forza di ogni gruppo vincente è stare insieme. Martina è una componente molto importante, averla qua in giro è molto importante. Non solo Marti ma per il gruppo, capire che siamo uniti e vogliamo lottare insieme».

PREPARAZIONE – «Il primo obiettivo è il mini torneo di Champions. Sappiamo quale sia l’importanza. Dobbiamo passare questo gruppo un po’ complicato ma per stare con i migliori bisogna giocare con i migliori. Calcio, preparazione non posso dire che non siamo pronte, è il punto di vista mentale secondo me, serve capire che possiamo farcela».

