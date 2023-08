Cancelo lascia il Manchester City: nuova avventura per l’ex Juve. Ecco dove giocherà, i dettagli

L’ex Juventus, Joao Cancelo, riparte da Barcellona. Dopo il prestito al Bayern Monaco e il rientro al Manchester City, il terzino portoghese si appresta ad iniziare una nuova avventura in un altro top club.

Come riferito da Fabrizio Romano, il giocatore è in attesa del via libera dei due club per recarsi giovedì a Barcellona.

