Bucciantini: «La Juventus sta bene, ecco perchè Allegri voleva Berardi». Ecco le parole del giornalista

Il giornalista Marco Bucciantini ha commentato, a Sky Calciomercato L’Originale, la prestazione della Juventus contro l’Udinese.

PAROLE – «La Juventus è più aggressiva, sta bene, hanno chiuso a giugno un anno difficile e aveva la necessita di riportare positività che non era affatto scontato e dal loro spogliatoio adesso arriva proprio questo: positività. Sono contento che Chiesa abbia inaugurato la stagione segnando perché lui come giocatore trasmette questo. Oltre a dare valore a quello fatto in questi anni, migliorare Chiesa, Vlahovic, Locatelli o i giovani Allegri deve dare identità alla squadra. Allegri ha etto che Chiesa deve fare 16 gol, per questo voleva Berardi che quei gol li ha già segnati»

The post Bucciantini: «La Juventus sta bene, ecco perché Allegri voleva Berardi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG