Pistocchi: «Scudetto? Nei primi 4 posti sicuramente la Juve. Ecco il motivo». Le parole del giornalista

Il giornalista Pistocchi si è espresso, sul proprio profilo Twitter, sulla lotta scudetto per questa nuova stagione, inserendo la Juventus sicuramente tra le prime quattro.

In tanti mi avete chiesto la mia griglia scudetto: la farò alla fine del calciomercato. Ma nei primi 4 ci sarà SICURAMENTE la #Juventus : senza coppe e con un brand così forte non è ipotizzabile che rimanga fuori. Premesso che il #Napoli con la squadra attuale è la mia favorita… — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 23, 2023

