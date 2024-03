L’ex centrocampista del Milan, Riccardo Montolivo, frena gli entusiasmi intorno all’Inter, proiettandosi alle rivali in Champions League

Intervenuto dagli studi di Dazn, Riccardo Montolivo si sofferma sulle chance che ha l’Inter di poter vincere la Champions League, confrontando la squadra di Inzaghi con le big europee.

BIG EUROPEE – «Contro Real, Arsenal, Liverpool e Arsenal, l’Inter non parte da favorita con nessuna delle sei anche se è seconda in questa classifica. Poi è vero che nessuna di queste sia felice di incontrare l’Inter andata e ritorno, ma in nessuno di questi scontri parte da favorita. Vero che l’Inter è arrivata seconda nella scorsa stagione ma il Real in CL è a casa sua».

L’articolo Montolivo frena gli entusiasmi: «Non parte favorita con nessuna delle 6 big d’Europa» proviene da Inter News 24.

