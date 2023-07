Le parole di Giuseppe Riso, procuratore di Carlos Augusto del Monza, sul futuro del suo assistito, conteso da molte squadre

Intercettato all’uscita dalla sede dell’Inter dai giornalisti presenti, Giuseppe Riso, procuratore di Carlos Augusto ha risposto così alle domande sul futuro del calciatore del Monza. Di seguito le sue parole.

«Se Carlos Augusto piace all’Inter? Direi proprio di sì. Piace come piace anche ad altre squadre. Juventus e Premier? Sì, ho parlato con un po’ di società, prima però dobbiamo parlarne col Monza. Fatta per Oristanio al Cagliari? Non ancora, ci sono diverse possibilità, resta in Italia».

