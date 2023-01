Gianluca Caprari, attaccante del Monza, ha parlato della stagione e degli obiettivi a La Gazzetta dello Sport

Gianluca Caprari, attaccante del Monza, ha parlato della stagione e degli obiettivi a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Abbiamo vinto contro la Juve ma il nostro obiettivo non cambia, puntiamo sempre alla salvezza. Durante la sosta ho cambiato atteggiamento perché nella prima parte non ho mostrato il meglio di me. Ora mi sento con la testa giusta. Palladino ha messo a posto tante cose e i risultati lo dimostrano. Il campionato è lungo e dobbiamo continuare così. Inter? Ho faticato a ritagliarmi il mio spazio in A, ma ora sono completo. Sono maturato e sono nel pieno della mia carriera. Il numero 17? Il team manager a Pescara mi disse ‘porta bene’ e aveva ragione».

L’articolo Monza, Caprari: «Abbiamo battuto la Juve ma il nostro obiettivo resta un altro» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG