Ecco quanto ha speso Silvio Berlusconi per portare per la prima volta in Serie A il Monza insieme a Galliani.

Silvio Berlusconi è riuscito ancora una volta nel calcio ad avere l’ennesima soddisfazione, questa volta si tratta del passaggio del Monza per la prima volta nella storia in Serie A. L’ex Premier insieme a Galliani hanno acquistato per quasi 3 milioni di euro il Monza nel 2018. Fininvest per portare la società dalla Serie C alla Serie A ha dovuto spendere la cifra di 71.7 milioni di euro. Con la maggiore spesa nel 2019 con quasi 10 milioni spesi per la Serie B.

Sulle ali dell’entusiasmo queste le parole del presidente Berlusconi: “E’ una grande gioia e per tutta la Brianza una delle provincie più operose d’Italia che hanno nel cuore una gioia che non si aspettavano neppure di avere.“

Gli obiettivi del Monza per il presidente: “Chiaramente essendo in serie A dobbiamo puntare allo Scudetto e poi alla Coppa dei Campioni. Io sono abituato a vincere sempre. La promozione del Monza e lo Scudetto del Milan sono risultati che fanno bene al cuore.“

