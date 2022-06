Queste le parole del dirigente del Monza, Adriano Galliani che promette una squadra competitiva per i tifosi del Monza.

Queste le parole di Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ora direttore generale della squadra di Silvio Berlusconi, queste le sue parole: “L’obiettivo della prossima stagione è stare nella sinistra della classifica, tra il primo e il decimo posto. Sono un giovane dirigente di una neo promossa in A, mai stata in Serie A: il Monza ha un grande problema, perché le liste di serie A, come le liste Uefa, sono fatte da 21 giocatori, quattro italiani e 17 chi vuoi tu, e quattro allevati dalla squadra.“

Adriano Galliani

Aggiunge il dirigente: “Il Monza è l’unico che non essendo stato più in B, non dico in A, da oltre 20 anni, non ha nessuno allevato. L’unico è Pessina. Ma non è che andiamo a prenderlo. Dobbiamo prendere tanti giocatori nati dal 2000 in poi che possono fare i titolari, se no hai una rosa di 21.” Conclude così l’ex dirigente rossonero.

