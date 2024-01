I nerazzurri sono pronti per affrontare i brianzoli all’U-Power Stadium, Palladino ed Inzaghi hanno scelto i 22 da mandare in campo.

Una trasferta ostica attende l’Inter questa sera a Monza: i nerazzurri vogliono arrivare nel miglior modo possibile alla SuperCoppa italiana della prossima settimana. Inzaghi cambia poco rispetto alle ultime uscite: torna titolare Dimarco che nell’ultima partita, quella densa di polemiche contro l’Hellas Verona, era subentrato a gara in corso. Davanti a Sommer torna De Vrij, confermati ai suoi lati Pavard e Bastoni; a centrocampo nessun riposo per Barella, il match winner dell’ultimo match, Frattesi dovrà ancora una volta accomodarsi in panchina. In attacco ovviamente ci sono Lautaro Martinez e Thuram. Palladino schiera tutti gli ex nerazzurri a sua disposizione ovvero Gagliardini, D’Ambrosio e Valentin Carboni; è indisponibile il portiere titolare Di Gregorio, anche lui ex, gioca Sorrentino. Il tecnico dei padroni di casa arretra nuovamente Gagliardini in difesa e sceglie Dany Mota Carvalho come unica punta; ecco le formazioni ufficiali.

Roberto Gagliardini

MONZA (3-4-2-1): 23 Sorrentino; 33 D’Ambrosio, 6 Gagliardini, 5 Caldirola; 13 Pedro Pereira, 32 Pessina, 38 Bondo, 84 Ciurria; 28 Colpani, 21 V. Carboni; 47 Mota Carvalho.

A disposizione: 1 Lamanna, 66 Gori, 2 Donati, 4 Izzo, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 18 Bettella, 19 Birindelli, 22 Pablo Marì, 24 Maric, 27 Maldini, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

