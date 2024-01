Le parole di Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, dopo la sconfitta subita dagli amaranto nel derby campano con il Napoli

La Salernitana cade all’ultimo minuto nel derby campano contro il Napoli. La squadra di Filippo Inzaghi rimane così in fondo alla classifica, ad un punto dall’Empoli e tre dal Cagliari. Decisive la reti di Raspadori dal dischetto e nel recupero di Rrahmani a condannare gli amaranto, che erano passati in vantaggio con Candreva. Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ha commentato la sconfitta sul proprio canale Instagram, citando Winston Churchill e chiedendo alla squadra uno sforzo in più in chiave salvezza. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Sapevo perfettamente che il nostro percorso verso la salvezza sarebbe stato lastricato da sudore e fatica, lacrime e sangue. Partiamo da qui tutti insieme, 5%».

