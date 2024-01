L’ex terzino Gianluca Zambrotta ha espresso il suo parere sul lun go derby d’Italia che sta caratterizzando la lotta Scudetto.

Gianluca Zambrotta alla Gazzetta dello Sport ha ammesso di vedere tanto equilibrio nella lunga sfida a distanza tra Inter e Juventus per lo Scudetto. “Ho vinto e perso campionati alle ultime giornate tanto con la Juve, quanto con Barcellona e Milan. E sono convinto che questo duello tra Inter e Juventus si risolverà a maggio”.

Sui bianconeri

“La Juve non muore mai. E te ne accorgi quando giochi lì: percepisci immediatamente la mentalità vincente, fa parte del dna del club. L’anno scorso i problemi sono stati fuori, ma in campo hanno fatto discretamente bene. E in questa stagione, senza Europa, sono in corsa per la doppietta Scudetto-Coppa Italia”.

Lautaro Martinez

Il confronto

“Meglio un bomber da 16 reti come Lautaro Martinez o segnare con 13 marcatori diversi come la Juventus? Per vincere lo scudetto è meglio coinvolgere tutta la squadra in zona gol piuttosto che dipendere da un unico bomber, a meno che la punta non segni 35 reti. Giocatori della Juve titolari nell’Inter? Più di uno: Rabiot, Szczesny, Danilo, Bremer, Vlahovic… E l’Inter ne avrebbe altrettanti titolari nella Juve: Bastoni, Acerbi, Calhanoglu, Barella, Lautaro, Thuram… Nell’undici tipo, Juve e Inter si equivalgono”.

Duello in panchina

“Avere un allenatore abituato a trionfare è un valore aggiunto e aiuta. Ma non è una garanzia di successo: io ho vinto e perso scudetti pure con tecnici e giocatori esperti”.

