Le ultime di Sky Sport verso la gara di stasera tra Monza e Inter: novità per Simone Inzaghi per la partita contro i brianzoli?

Novità di formazione di Sky Sport verso Monza-Inter:

Per Sky, sarebbe pronto de Vrij e non Acerbi al centro della difesa, con Pavard e Bastoni a completare il reparto. Darmian e Dimarco sulle due corsie laterali, a centrocampo controsorpasso di Barella su Frattesi: è l’ex Cagliari favorito ora, con le conferme di Calhanoglu e Mkhitaryan al suo fianco. In attacco la coppia Lautaro-Thuram

L’articolo Monza-Inter, novità in vista: De Vrij titolare? Sorpresa Barella proviene da Inter News 24.

