Kevin Zefi si trasferisce dall’Inter alla Roma: adesso è ache ufficiale l’addio del talento ai nerazzurri

Il classe 2005 ha lasciato i nerazzurri per trasferirsi alla Roma, al termine di una trattativa già svelata nei giorni scorsi. Il contratto depositato nella serata di ieri rende la notizia ufficiale. L’irlandese, che non ha mantenuto le attese dal suo arrivo a Interello, è pronto per una nuova avventura

L’articolo Zefi, ufficiale: è un nuovo giocatore della Roma proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG