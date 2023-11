Monza Juve streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match di Serie A valida per l’anticipa della 14esima giornata di campionato

La Juventus affronta, in trasferta, il Monza il 1° dicembre alle ore 20:45. Entrambe le squadre arrivano da un 1-1: contro l’Inter, in casa, i bianconeri (rete di Vlahovic), contro il Cagliari, in trasferta, i brianzoli (primo gol con la maglia del Monza per Maric).

DOVE VEDERE MONZA-JUVE IN DIRETTA

Monza-Juve sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN. La gara darà il via alla 14a giornata del campionato di Serie A. Al momento la Juventus è seconda, con 30 punti, il Monza nono, con 18 punti.

