Pistocchi punge Capello: «Milan senza qualità? La sua Juve nel 2005 fu eliminata dal Liverpool». Il messaggio del giornalista

Pistocchi via Twitter ha criticato Capello per una sua analisi sul Milan sconfitto dal Borussia Dortmund, facendo riferimento alla Juve allenata da Don Fabio nel 2005.

FCapello a #Sky commenta così la sconfitta del #Milan: “In Champions senza qualità non vai avanti” In effetti, la sua #Juventus, nel 2005, quando fu eliminata ai quarti dal #Liverpool, aveva poca qualità. E non andò avanti

1.Buffon

2.Thuram

3.Montero

4Cannavaro

5.Camoranesi… pic.twitter.com/3poh8zNAEW — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 28, 2023

Questo il messaggio del giornalista sui social.

PISTOCCHI – «Fabio Capello a Sky commenta così la sconfitta del Milan: “In Champions senza qualità non vai avanti” In effetti, la sua Juventus, nel 2005, quando fu eliminata ai quarti dal Liverpool, aveva poca qualità. E non andò avanti».

