Il tecnico nerazzurro sta studiando le mosse per le prossime gare, alcuni titolarissimi non giocheranno in Brianza.

L’Inter si appresta ad entrare in una settimana molto importante con una serie di sfide che metteranno alla prova la profondità e la qualità della rosa nerazzurra. Si inizia domenica sera con il Monza, si continua col debutto in Champions League contro il Manchester City e si finisce con il sempre elettrizzante derby contro il Milan. Con la recente campagna di trasferimenti che ha significativamente rafforzato la squadra, Inzaghi si trova di fronte all’opportunità di utilizzare il turnover come strategia per mantenere la squadra fresca e competitiva.

Mehdi Taremi

In attesa di minutaggio

Secondo SportMediaset tra i protagonisti della rotazione figurano nomi come Dumfries, Frattesi, Zielinski e Taremi. Non tutti questi giocatori scenderanno in campo dal primo minuto contro il Monza, ma l’attitudine di Inzaghi ai cambi potrebbe subire una svolta strategica cruciale in questa fase della stagione.

Nuove forze in campo

La disponibilità di nuovi acquisti come Zielinski e Taremi, insieme al rientro di giocatori importanti come Frattesi, offre diverse soluzioni tattiche e permette di dare respiro a elementi chiave della squadra. Questo potenziale ampio turnover non significa una perdita di qualità ma rappresenta piuttosto un’opportunità per testare la profondità dell’organico nerazzurro in vista degli impegni più impegnativi. Anche l’ultimo acquisto, Palacios è destinato ad essere convocato per il match di campionato di domenica con la squadra di Nesta.

