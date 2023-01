Monza, le parole di Palladino: «Da quando ci sono io non è mai successo che abbiamo avuto eccessi di presunzione»

Raffaele Palladino ha parlato a DAZN prima del calcio d’inizio di Monza-Sassuolo. Di seguito le sue parole.

«Da quando ci sono io non è mai successo che abbiamo avuto eccessi di presunzione, non abbiamo mai sbagliato atteggiamento e non me lo aspetto nemmeno oggi. Bisogna sempre avere fame perché abbiamo un obiettivo che è la salvezza e non abbiamo ancora fatto nulla».

L’articolo Monza, Palladino: «Abbiamo un obiettivo che è la salvezza» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG