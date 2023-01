Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A perso contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «Difficile accettare il momento. Noi ce la mettiamo tutta, oggi non siamo andati in difficoltà. Ci è mancato il gol. Se crei tre e quattro occasioni per segnare e non segni, la Serie A ti castiga. Ci gira sempre a sfavore. È una partita che potevamo chiuderla nei primi quindici minuti. Avevamo energia giusta e carica. In Serie A non puoi sbagliare gol così. Purtroppo lo abbiamo fatto e la Serie A ti penalizza».

ZERO GOL – «I gol contano. Bisogna continuare a lavorare. Senza prestazioni non hai una speranza. Le prestazioni ci sono. Ma devi fare gol. Le palle pulite con la qualità dei nostri uomini non si spiegano. Una partita di Serie A ti concede poche occasioni e se tu non sei più determinati a metterla dentro… la partita prenderebbe un’altra piega. Siamo andati poche volte in vantaggio e al Ferraris non abbiamo segnato nemmeno un gol».

TIFOSI – «I tifosi sono fantastici. Quanto mi dispiace lo so solo io. Sono certo che se solo avessimo segnato l’entusiasmo sarebbe stato anche cinque volte di più. Non so più cosa dire, sono senza parole. In Serie A devi portare a casa il risultato».

