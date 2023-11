Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato così dopo il match giocato contro il Torino: le sue dichiarazioni

Raffaele Palladino ha parlato così a Dazn dopo Monza-Torino.

LE PAROLE – «Il mio amico Juric è stato più bravo, è venuto qua a fare una grande partita e la loro intensità ci ha messi in difficoltà, togliendoci le nostre qualità migliori come il palleggio. Meritavano di chiudere il primo tempo avanti, la loro rete è servita a svegliarci. Nella ripresa ho visto finalmente la mia squadra fare quello che abbiamo preparato. Sono partite che ci permetteranno di crescere tanto. Colpani? Può crescere ancora tanto, è un giocatore di grande talento ma anche fisico, è un centrocampista universale. L’ho voluto avvicinare ancora di più alla porta perché può giocare ovunque e migliorare ancora. A fine stagione sarà pronto per una big».

